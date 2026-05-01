Летнее бронирование отелей в Туапсинском округе не снижается

В крае сегодня распространяется информация о массовой сдаче туристических путевок. Это не подтверждает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Источник: Российская газета

«Туапсинский район популярен летом. Бронирование в основном начинается с 10—16 июня. Как ни странно, бронирование на этой неделе шло не хуже, чем до известных событий. Туристы, видимо, предполагают, что за полтора месяца все последствия розлива нефтепродуктов удастся ликвидировать, в любом случае у них масса времени, чтобы принять решение. Если через месяц они не увидят, что ситуация стабилизировалась, отменят брони, в противном случае поедут отдыхать», — рассказал корреспонденту «РГ» Сергей Ромашкин.

Он также напомнил, что в самом Туапсе туристы не отдыхают, а бронируют места в близлежащих поселках: в Небуге, Ольгинке, Новомихайловском и т. п. Они расположены в 10−20 километрах от города.