Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 500 омичей пострадали от клещей с начала сезона

В омском Роспотребнадзоре подвели итоги старта сезона активности клещей.

С начала года в травмпункты обратились 529 пострадавших от укусов, из них 209 — несовершеннолетние. Показатели укладываются в средние многолетние значения.

К счастью, случаев заражения инфекциями, передающимися через укусы клещей, пока не зарегистрировано. Лаборатории исследовали 95,8% доставленных членистоногих. Среди них обнаружили переносчиков боррелиоза (5,5%) и гранулоцитарного анаплазмоза человека (0,4%). Клещей с энцефалитом не нашли.

В регионе продолжают акарицидную обработку. Планируется обезопасить более 3 тысяч гектаров — парки, скверы, кладбища и придомовые территории. На данный момент обработано уже 446,7 гектара.