Более 500 омичей пострадали от клещей с начала сезона

С начала года в травмпункты обратились 529 пострадавших от укусов, из них 209 — несовершеннолетние. Показатели укладываются в средние многолетние значения.
К счастью, случаев заражения инфекциями, передающимися через укусы клещей, пока не зарегистрировано. Лаборатории исследовали 95,8% доставленных членистоногих. Среди них обнаружили переносчиков боррелиоза (5,5%) и гранулоцитарного анаплазмоза человека (0,4%). Клещей с энцефалитом не нашли.
В регионе продолжают акарицидную обработку. Планируется обезопасить более 3 тысяч гектаров — парки, скверы, кладбища и придомовые территории. На данный момент обработано уже 446,7 гектара.