«Восемь городов, включая Красноярск»: ЦБ выпустит новую серию памятных монет

Банк России 4 мая выпустит в обращение восемь памятных монет серии «Города трудовой доблести». Как говорится в сообщении регулятора, будут выпущены монеты «Барнаул», «Каменск-Уральский», «Киров», «Коломна», «Комсомольск-на-Амуре», «Красноярск», «Магадан» и «Пенза».
Монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей имеют форму круга диаметром 22 мм. Тираж каждой монеты составит 1 млн штук.
На оборотной стороне монет «Барнаул», «Каменск-Уральский», «Коломна», «Комсомольск-на-Амуре», «Магадан» и «Пенза» расположены рельефные изображения фрагмента художественного оформления стелы «Город трудовой доблести», на монетах «Киров» и «Красноярск» — изображения фрагмента памятника «Кировчанам — труженикам тыла» и изображение фрагмента мемориального комплекса в честь 70-летия Победы — скульптурной композиции «Женщина и мальчик-подросток, собирающие миномет», соответственно.
Банк России отмечает, что на оборотной стороне монет по окружности вверху изображено соответствующее название города, а внизу — надпись «Города трудовой доблести».
На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней части — «2026». Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба. В центре диска расположены число «10» и надпись «рублей» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, отмечается в сообщении.
