«Восемь городов, включая Красноярск»: ЦБ выпустит новую серию памятных монет

На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней части — «2026». Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба. В центре диска расположены число «10» и надпись «рублей» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.