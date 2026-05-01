Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области запустили новые «Ласточки» в Сызрань и Тольятти

В области с 1 мая начали ходить новые пригородные поезда «Ласточка».

Источник: НИА Самара

Дополнительные составы направляются в Тольятти и Сызрань, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Ежедневно будут отправляться новые поезда: № 7116/7115: Самара (отправление в 10:00) — Тольятти (прибытие в 12:07); № 7122/7121: Тольятти (отправление в 13:31) — Самара (прибытие в 14:27).

По будням будут ходить: № 7114/7113−7109: Тольятти (06:36) — Самара (08:28—08:36) — Новокуйбышевская (прибытие в 09:00).

№ 7124/7123: Новокуйбышевская (отправление в 17:43) — Тольятти (прибытие в 20:04).

По выходным можно воспользоваться маршрутами: № 7148/7147−7141: Тольятти (06:36) — Самара (08:28—08:36) — Сызрань-1 (прибытие в 10:19); № 7144−7146/7145: Сызрань-1 (отправление в 16:25) — Самара (18:07—18:09) — Тольятти (прибытие в 19:04), пишет Самара-АиФ.