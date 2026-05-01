В Ростовской области подорожало мясо перед майскими праздниками

В Ростовской области подорожало мясо в преддверии майских праздников. Данные приводит Ростовстат.
За неделю с 20 по 27 апреля говядина в регионе подорожала с 700 до 702,14 рубля за килограмм. Свинина выросла в цене с 422 до 424,69 рубля. Курица осталась без изменений — 215,49 рубля.
Самая дорогая говядина — в Таганроге, 747,07 рубля за кило. Самые низкая цена — в Сальске, 645,58 рубля.
Свинина тоже дороже всего в Таганроге — 453,49 рубля за килограмм. А дешевле всего — в Ростове, где килограмм стоил 401,8 рубля.
