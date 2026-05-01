Игрок «Торпедо» Никита Атанасов стал самым проверяемым на допинг хоккеистом КХЛ

Нападающий «Торпедо» из Нижнего Новгорода Василий Атанасов оказался в числе хоккеистов, которых чаще всего проверяли на допинг в первые три месяца этого года. Об этом со ссылкой на собственные документы сообщает ТАСС.
Он и форвард московского «Спартака» Никита Коростелев вошли в список игроков, которые за этот период дважды проходили тестирование на запрещённые вещества. Всего в первом квартале допинг-контроль прошли 128 хоккеистов КХЛ и других российских лиг, при этом 127 из них сдавали тесты только один раз.
