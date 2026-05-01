Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном Реутове осенью откроют Школу вратарского искусства

Ее строят на территории стадиона «Старт».

Школу вратарского искусства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова откроют осенью на территории стадиона «Старт» в Реутове, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Спортобъект строят в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».

Сейчас специалисты монтируют витражи и возводят каркас фасада. Отмечается, что кровля здания уже готова. Также мастера приступили к обустройству внутренних инженерных сетей и отделочным работам. На футбольном поле проводится разработка грунта. Еще там уложат трубы для подогрева и зеленое покрытие с беговыми дорожками.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.