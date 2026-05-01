В подмосковном Реутове осенью откроют Школу вратарского искусства

Школу вратарского искусства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова откроют осенью на территории стадиона «Старт» в Реутове, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Спортобъект строят в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Сейчас специалисты монтируют витражи и возводят каркас фасада. Отмечается, что кровля здания уже готова. Также мастера приступили к обустройству внутренних инженерных сетей и отделочным работам. На футбольном поле проводится разработка грунта. Еще там уложат трубы для подогрева и зеленое покрытие с беговыми дорожками.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.