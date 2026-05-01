Белорусский врач сказал, как часто нужно посещать офтальмолога

Что касается осмотров офтальмолог взрослых людей, то, если ничего не беспокоит, достаточно посещать офтальмолога два раза в год до сорока лет. После 40 лет желательно один раз в год проходить офтальмолога и измерять глазное давление. Однако, если у близких родственников была глаукома или катаракта, то нужно начать следить за глазами с 35 лет.