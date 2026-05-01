Белорусский врач сказал, как часто нужно посещать офтальмолога

Главный врач 10-й городской клинической больницы Минска Виктор Исачкин объяснил, как часто нужно посещать офтальмолога, сообщили на «Беларусь 1».
Врач рассказал, что первый осмотр офтальмолога человек проходит в один месяц после рождения.
— Родился ребенок офтальмолог должен осмотреть его через месяц для исключения врожденной патологии: катаракта, глаукома, заболевания сетчатки, — пояснил специалист.
Затем ребенка осматривают в один год, чтобы посмотреть на рефракцию, выясняя нет ли близорукости или дальнозоркости. В третий раз офтальмологи осматривают детей перед детским садом в три года, а затем — в шесть лет перед школой.
— В школе — ежегодные осмотры, чтобы не пропустить школьную близорукость, — уточнил доктор Исачкин.
Что касается осмотров офтальмолог взрослых людей, то, если ничего не беспокоит, достаточно посещать офтальмолога два раза в год до сорока лет. После 40 лет желательно один раз в год проходить офтальмолога и измерять глазное давление. Однако, если у близких родственников была глаукома или катаракта, то нужно начать следить за глазами с 35 лет.
— Чем раньше мы диагностируем заболевание, поймем проблему, тем проще будет с ней справиться, — констатировал главврач 10-й городской клинической больницы Минска.
Кроме того, белорусский врач назвал самые частые офтальмологические заболевания.
Тем временем власти сказали, в каких районах Минска построят новые дома.