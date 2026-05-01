Многолетняя «память» помогает дубам защищаться от нашествий гусениц шелкопрядов

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Европейские экологи обнаружили, что некоторые виды дубов обладают многолетней «памятью» о массовых нашествиях гусениц непарного шелкопряда в предыдущие теплые сезоны. Эта память заставляет дубы на несколько дней задерживать распускание почек, что лишает новое поколение насекомых кормовой базы, сообщила пресс-служба немецкого Вюрцбургского университета.
«Данное открытие фундаментальным образом меняет наши представления о том, как и когда начинается весна в лесах. Оказалось, что деревья не просто пассивно реагируют на смену погоды, а гибко меняют свой жизненный цикл в ответ на биологические угрозы. Вдобавок, эта тактика оказалась значительно более эффективной защитной мерой, чем присутствие горьких химикатов в листьях дубов», — пояснил научный сотрудник Вюрцбургского университета (Германия) Сумен Маллик, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют Маллик и его коллеги, на протяжении последних 350 млн лет растения и травоядные животные участвуют в своеобразной эволюционной гонке. Первые пытаются сделать себя ядовитыми или максимально несъедобными для животных и научились обмениваться сигналами об опасности, а последние вырабатывают приспособления, позволяющие им переваривать подобную «несъедобную» растительность.
Маллик и его коллеги открыли еще один пример подобной защитной системы растений во время многолетних спутниковых наблюдений за жизнедеятельностью большого числа дубов, растущих на территории одного из лесов в Северной Баварии. Часть этого леса пережила нашествие непарного шелкопряда в 2019 году, в результате чего значительная часть дубов оказалась полностью лишена листьев.
Следующей весной, как обнаружили исследователи, данные деревья начали распускать почки на три дня позже, чем делали другие соседние дубы. Это крайне негативно повлияло на новое поколение шелкопрядов, так как гусеницы этой бабочки вылупляются из яиц, отложенных самками еще в прошлый сезон, примерно в то же время, когда на дубах обычно появляются первые листья. Задержка в раскрытии почек лишает этих насекомых кормовой базы на самых первых и критических этапах их развития.
Данная простая защитная мера, как обнаружили экологи, оказалась необычайно эффективной — она на 55% уменьшила площадь лиственного покрова дубов, уничтоженных или поврежденных гусеницами шелкопряда. Это объясняет то, почему иногда деревья распускают листья не так быстро, как меняются температуры, и почему их почки раскрываются с очень неодинаковой скоростью для разных популяций одних и тех же видов растений, подытожили экологи.