Многолетняя «память» помогает дубам защищаться от нашествий гусениц шелкопрядов

Следующей весной, как обнаружили исследователи, данные деревья начали распускать почки на три дня позже, чем делали другие соседние дубы. Это крайне негативно повлияло на новое поколение шелкопрядов, так как гусеницы этой бабочки вылупляются из яиц, отложенных самками еще в прошлый сезон, примерно в то же время, когда на дубах обычно появляются первые листья. Задержка в раскрытии почек лишает этих насекомых кормовой базы на самых первых и критических этапах их развития.