В Екатеринбурге прошел этап конкурса любительских творческих коллективов

Зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов прошел в Екатеринбурге с 24 по 26 апреля, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Это мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Регион представили хореографический ансамбль «Родничок» из Нижнего Тагила и ансамбль русской песни «Горлица» из городского округа Верхняя Пышма. В общей сложности событие объединило 16 коллективов из Приволжского и Уральского федеральных округов. Их мастерство оценивало профессиональное жюри под председательством народного артиста Российской Федерации, солиста Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александра Тихонова.
В результате лучшими признали шесть участников. Среди них — ансамбль «Горлица».
Этап в Екатеринбурге стал вторым из пяти зональных туров, по итогам которых определят 20 лауреатов. В мае творческие состязания пройдут в Туле, Сыктывкаре и Краснодаре. Заключительный гала-концерт состоится в октябре в Москве.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.