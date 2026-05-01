Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге прошел этап конкурса любительских творческих коллективов

Событие объединило 16 ансамблей из Приволжского и Уральского федеральных округов.

Источник: Национальные проекты России

Зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов прошел в Екатеринбурге с 24 по 26 апреля, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Это мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Семья».

Регион представили хореографический ансамбль «Родничок» из Нижнего Тагила и ансамбль русской песни «Горлица» из городского округа Верхняя Пышма. В общей сложности событие объединило 16 коллективов из Приволжского и Уральского федеральных округов. Их мастерство оценивало профессиональное жюри под председательством народного артиста Российской Федерации, солиста Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александра Тихонова.

В результате лучшими признали шесть участников. Среди них — ансамбль «Горлица».

Этап в Екатеринбурге стал вторым из пяти зональных туров, по итогам которых определят 20 лауреатов. В мае творческие состязания пройдут в Туле, Сыктывкаре и Краснодаре. Заключительный гала-концерт состоится в октябре в Москве.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.