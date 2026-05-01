Белорусский врач назвал самые частые офтальмологические заболевания

Стало известно, какие офтальмологические заболевания встречаются чаще всего. Об этом главный врач 10-й городской клинической больницы Минска Виктор Исачкин рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».
Так, по словам доктора самой частой глазной патологией у взрослых является катаракта. Затем идет миопия, а на третьем месте — глаукома.
Причем именно глаукома наиболее часто приводит к слепоте. Поэтому очень важна ее ранняя диагностика и раннее лечение.
— Предлагаем посещать офтальмолога регулярно. Так как это в интересах пациентов, в первую очередь, — подытожил доктор.
Узнать больше по теме
