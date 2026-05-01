Более 71 тыс. екатеринбуржцев выбрали объекты, которые обновят в 2027 году

Голосование продлится до 12 июня.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 71 тыс. екатеринбуржцев уже приняли участие в голосовании за территории для благоустройства в 2027 году, которое стартовало 21 апреля по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в муниципальном автономном учреждении «Город».

Около 11 тыс. жителей выбрали бульвар по улице Культуры. Также среди лидеров — Основинский парк и сквер по улице Амундсена, оба этих пространства набрали более 8 тыс. голосов.

«Особенно радует, что жители стали чаще проявлять активность сами и голосовать через портал “Госуслуг”. Если в прошлом году к этому периоду свой выбор на сайте сделали 33,5 тысячи горожан, то сейчас их число достигло 44,5 тысячи», — подчеркнул заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев.

Напомним, принять участие в выборе общественных территорий можно до 12 июня. Сделать это можно онлайн или же с помощью волонтеров.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.