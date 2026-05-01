В Хабаровске на Первомай снова зазвучали фонтаны

В Хабаровске с наступлением майских праздников стартовал сезон работы городских фонтанов. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук.
«Есть в Хабаровске особенная весенняя традиция — момент, когда после долгой зимы вновь оживают городские фонтаны. И в этот Первомай она вновь состоялась!», — отметил он.
По словам градоначальника, запуск фонтанов каждый год становится символическим началом весенне-летнего периода и событием, которого ждут жители города. Власти призывают хабаровчан проводить больше времени на открытых общественных пространствах и отдыхать у городских прудов и фонтанных комплексов.
Городские службы отмечают, что объекты приведены в порядок и готовы к работе в тёплый сезон.