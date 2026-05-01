Apple и Samsung под угрозой: новый запрет на ввоз гаджетов в Россию

Волгоградцам могут запретить пользоваться гаджетами определенных моделей.

Волгоградцам, которые планировали купить спутниковый терминал или новейший смартфон с функцией связи через космос, придется отложить идею. Правительство России 29 апреля 2026 года подписало постановление № 488, которое запрещает ввоз в страну оборудования для спутниковой связи, не получившего одобрения государственной комиссии по радиочастотам.

В первую очередь ограничение касается терминалов Starlink от компании Илона Маска. Именно такие устройства, по данным экспертов, чаще всего пытались ввезти в обход правил — они, в том числе, могут использоваться в беспилотниках. Таможня и спецслужбы теперь будут внимательнее проверять посылки и грузы по четырем кодам товарной номенклатуры ЕАЭС: 8517 61 000 2, 8517 61 000 8, 8517 62 000 9 и 8517 69 900 0.

Но есть и второй, менее очевидный момент. Последний код — 8517 69 900 0 — описывает категорию «прочее», куда формально попадают и обычные смартфоны, если в них есть модуль спутниковой связи. Под это описание могут подойти некоторые модели Apple и Samsung. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин поясняет: технически запрет касается и пользовательских гаджетов, но на практике все может быть иначе.

Дело в том, что спутниковые функции в этих устройствах для России не активированы на уровне прошивки. Примерно так же работает технология UWB (сверхширокополосная связь): она есть в iPhone и флагманах Samsung, но в нашей стране не лицензирована и просто не включена. Поэтому устройства с такими чипами продолжают продаваться.

Ограничение на ввоз спутникового оборудования введено на полгода — до конца октября 2026 года, с возможностью продления. Представители компаний, которые поставляют в Волгоградскую область смартфоны Apple, пока не могут точно сказать, затронет ли их новое правило.

Между тем, еще недавно терминалы Starlink и гаджеты со спутниковой связью можно было найти даже на маркетплейсах. Сейчас эти позиции удалены. Специалисты напоминают: компания SpaceX официально не работает в России и блокирует устройства, ввезенные неофициально, так что даже при наличии терминала стабильной связи ждать не стоит.

