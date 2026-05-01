В Калининграде запустили городские фонтаны. Они заработали традиционно 1 мая.
Перед началом сезона специалисты провели ремонт и обслуживание гидротехнических сооружений. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, их запустили возле Музея изобразительных искусств, в сквере у Театра эстрады и другие. Всего в городе 21 объект, три из которых плавающие.
Фонтаны на территории города будут работать весь весенне-летний период. В администрации Калининграда напоминают, что в них запрещено купаться.
