Самарцам напомнили о дезинфекции дачи весной

В Роспотребнадзоре назвали самарцам методы защиты при подготовке дачи к летнему сезону.

Источник: Комсомольская правда

Приближается летний сезон, и многие самарцы уже выезжают на дачи или планируют сделать это. После зимы дача может стать опасной, предупредили в Роспотребнадзоре Самарской области. Все из-за геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую распространяют мыши. Они зимуют в дачных домиках, и поэтому риск заражения велик.

«Чтобы избежать возникновения заболеваний, нельзя употреблять воду из открытых водоисточников, использовать в пищу поврежденные грызунами или загрязненные пометом пищевые продукты, принимать пищу и курить с немытыми руками», — уточнила пресс-служба ведомства.

После зимы эксперты рекомендуют провести влажную уборку дачного домика, используя защитную одежду — респиратор, резиновые перчатки, защитные очки. Подметать и пылесосить нельзя, так как вирус вместе с пылью подымется в воздух и осядет в легких. Все поверхности нужно обработать дезинфицирующим средством, дом нужно проветрить.

Текстиль, который хранился в здании зимой, лучше вынести на солнце или постирать при температуре от 60 градусов. Посуду вымойте с дезинфицирующим средством или прокипятите. Чтобы грызуны не могли попасть внутрь, закройте отверстия в дверях, фундаменте, возле труб, разложите клеевые ловушки или отравленные приманки.