Самарцам напомнили о дезинфекции дачи весной

Приближается летний сезон, и многие самарцы уже выезжают на дачи или планируют сделать это. После зимы дача может стать опасной, предупредили в Роспотребнадзоре Самарской области. Все из-за геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую распространяют мыши. Они зимуют в дачных домиках, и поэтому риск заражения велик.