В Калининградской области в период майских праздников усилена пожарная безопасность в лесах

Задача — следить за нарушителями и не допустить лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области продолжает действовать особый противопожарный сезон, который продлится минимум до 17 мая. В дни майских праздников пожарная безопасность усилена особенно, сообщает минприроды региона. Главная цель — не допустить возникновения лесных пожаров и оперативно пресекать угрозы лесу.

Из хорошего — по состоянию на конец апреля 2026 года на землях гослесфонда не случилось ни одного пожара. Удалось пресечь 27 угроз лесному фонду — все это палы травы на площади 92 га. Также в рамках наземного патрулирования проведено уже 320 выездов.

Сейчас мониторинг пожарной опасности осуществляется на всей площади лесного фонда. Работают 15 высокотехнологичных камер видеонаблюдения, охватывающих территорию в режиме реального времени.

Если вы заметили дым в лесу, немедленно сообщите об этом по номеру 112 или на прямую линию «Центра тушения лесных пожаров»: 8 (4012) 96−78−76, 93−90−07, 52−93−14.