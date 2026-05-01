В Калининградской области в период майских праздников усилена пожарная безопасность в лесах

Из хорошего — по состоянию на конец апреля 2026 года на землях гослесфонда не случилось ни одного пожара. Удалось пресечь 27 угроз лесному фонду — все это палы травы на площади 92 га. Также в рамках наземного патрулирования проведено уже 320 выездов.