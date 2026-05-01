До конца года в Похвистневской больнице Самарской области обновят стационар

Внутренние помещения стационара Похвистневской центральной районной больницы (ЦРБ) в Самарской области отремонтируют до конца 2026 года, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Как рассказал и. о. главного врача медучреждения Николай Микаскин, в здании уже полностью обновили фасад и кровлю. Теперь специалистам предстоит заменить все инженерные коммуникации и выполнить внутреннюю отделку.
Мастера приведут в порядок травматологическое отделение на 25 коек с операционным блоком, а также хирургическое — на 30 мест с урологическими палатами. Также они отремонтируют физиотерапевтический кабинет, административные и технические помещения на первом этаже. Кроме того, в стационар уже начали поставлять современное оборудование.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.