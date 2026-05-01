Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде на Кирова Toyota сбила мужчину, тушившего горящий автомобиль

ЧП произошло в День пожарной охраны.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Кирова 22-летний водитель на Toyota сбил мужчину, который тушил горящий автомобиль. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 30 апреля примерно в 11:30. Молодой человек двигался по ул. Зоологической со стороны Чайковского в направлении ул. К. Маркса. На ул. Кирова в районе дома № 42 водитель наехал на 54-летнего пешехода, который находился на проезжей части. Пострадавший получил травмы.

