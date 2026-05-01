Чемпионке Паралимпиады Анастасии Багиян вручили сертификат на квартиру в Перми

Напомним, Настя завоевала три золотых медали на Паралимпиаде, проходившей в Италии в марте этого года. Пермячка вошла в число шестерых российских спортсменов, допущенных до соревнований, и продемонстрировала великолепные результаты, победив на дистанциях 10, 20 километров и спринте.