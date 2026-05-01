В Ростове заработали камеры для контроля грузового транспорта

Ограничения смягчили для машин до 26 тонн, для фур свыше 12 тонн — оставили.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове стали работать камеры для фиксации нарушений грузового транспорта. Это следует из сообщения администрации Ростова-на-Дону.

В центральной части города завершился этап совершенствования грузового каркаса. Власти смягчили ограничения для перевозчиков. Они ввели норму для машин разрешенной массой от 3,5 до 26 тонн. Такой транспорт теперь может проезжать по ряду улиц в центре.

Временные запреты на некоторых въездах оставили только для самого тяжелого транспорта — массой свыше 12 тонн.

Над проектом работали ГАИ, правительство региона, областной минтранс, госкомпания «Автодор» и ФКУ Упрдор «Тамань». Специалисты разработали и согласовали схему движения на федеральных и региональных трассах. Документ утвержден региональным Минтрансом.

Актуальные участки грузового каркаса опубликованы на сайте МБУ «Центр ИТС». Водители и перевозчики могут заранее ознакомиться с маршрутами и ограничениями.

