В Ростове заработали камеры для контроля грузового транспорта

В Ростове стали работать камеры для фиксации нарушений грузового транспорта. Это следует из сообщения администрации Ростова-на-Дону.
В центральной части города завершился этап совершенствования грузового каркаса. Власти смягчили ограничения для перевозчиков. Они ввели норму для машин разрешенной массой от 3,5 до 26 тонн. Такой транспорт теперь может проезжать по ряду улиц в центре.
Временные запреты на некоторых въездах оставили только для самого тяжелого транспорта — массой свыше 12 тонн.
Актуальные участки грузового каркаса опубликованы на сайте МБУ «Центр ИТС». Водители и перевозчики могут заранее ознакомиться с маршрутами и ограничениями.
