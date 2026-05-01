В Перми скопилась огромная пробка перед Чусовским мостом

По данным карт, на участке произошло ДТП.

Пробка скопилась в сторону Чусовского моста в Перми, информация появилась в онлайн-картах.

По данным сервиса, из Перми в сторону моста через Чусовую образовался серьёзный затор. Пробка начинается от выезда с микрорайона Лёвшино. Водители в соцсетях пишут, что стоят уже около получаса.

«Не могу доехать до моста из Лёвшино уже 40 минут!», «Только ведь расширили дорогу, а всё равно стоим», «Когда-нибудь здесь не будет пробок…», — пишут пермяки в комментариях.

На картах на участке отмечено одно ДТП. Также причиной затора водители называют «бутылочное горлышко», когда перед мостом машины из двух рядов вынуждены перестраиваться в один.