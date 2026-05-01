Бригада врачей провела осмотр детей в селе Московском Ставропольского края

«Выезды медицинских бригад за годы практики продемонстрировали свою эффективность. За прошлый год по поручению губернатора Владимира Владимирова число таких выездов увеличилось — врачами выполнено 4037 выездов, что более чем на тысячу превысило результаты 2024 года. Осмотрено 108 263 человека, у них выявлено 13 564 заболевания. У этих людей появилась возможность своевременного лечения даже скрытых болезней», — подчеркнул министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.