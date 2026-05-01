Бригада врачей провела осмотр детей в селе Московском Ставропольского края

Мобильная бригада врачей детской поликлиники Изобильненской районной больницы провела осмотр несовершеннолетних жителей села Московского, сообщили в правительстве Ставропольского края. Такая работа проводится при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Здоровье юных пациентов проверили невролог, офтальмолог, оториноларинголог, уролог, хирург и ортопед. В общей сложности специалисты провели более 300 консультаций.
«Выезды медицинских бригад за годы практики продемонстрировали свою эффективность. За прошлый год по поручению губернатора Владимира Владимирова число таких выездов увеличилось — врачами выполнено 4037 выездов, что более чем на тысячу превысило результаты 2024 года. Осмотрено 108 263 человека, у них выявлено 13 564 заболевания. У этих людей появилась возможность своевременного лечения даже скрытых болезней», — подчеркнул министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.