Южноуральские предприниматели смогут пройти обучающие курсы по бухучету

За две недели участники разберутся в изменениях налогового законодательства 2026 года.

Предпринимателей Челябинской области приглашают принять участие в программе повышения квалификации «Бухгалтерский учет», сообщили в фонде развития предпринимательства региона — центре «Мой бизнес». Такая поддержка осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Обучение включает три тематических модуля: «Методология бухгалтерского учета», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и «Бухгалтерский учет на ПК». Программа стартует 13 мая. За две недели предприниматели разберутся в изменениях налогового законодательства 2026 года, научатся оптимизировать налоги, освоят работу в онлайн-бухгалтерии и документооборот.

Участие в мероприятии бесплатное, по его итогам слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.