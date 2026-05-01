В подмосковном Дмитрове построят детский сад на 130 мест

Детский сад, рассчитанный на 130 воспитанников, возведут на улице Большевистской в городе Дмитрове, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Объект строят в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
На втором этаже здания специалисты обустраивают внутренние перегородки, чтобы сделать изолированные помещения для каждой детской группы. Параллельно они создают дополнительные учебные зоны и служебно-бытовые помещения для персонала. Там также предусмотрено смонтировать системы вентиляции, отопления, электроснабжения и видеонаблюдения, а еще выполнить отделочные работы.
Новый детский сад оснастят кухней полного цикла, спортивным и актовым залами, медицинским блоком с кабинетом логопеда. На прилегающей территории разместят игровые комплексы и прогулочные площадки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.