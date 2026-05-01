Полиция и Росгвардия обеспечивают порядок на Первомай в Волгоградской области

Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан во время массовых гуляний будут сотрудники полиции. К ним присоединятся военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных агентств и народные дружинники. Все силы направят на то, чтобы праздники прошли спокойно и без происшествий.