Полиция и Росгвардия обеспечивают порядок на Первомай в Волгоградской области

В регионе запланировано более 75 массовых мероприятий с участием 20 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 1 мая 2026 года пройдет более 75 праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Ожидается, что в митингах, концертах и акциях, которые состоятся в 26 районах региона, примут участие около 20 тысяч жителей.

Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан во время массовых гуляний будут сотрудники полиции. К ним присоединятся военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных агентств и народные дружинники. Все силы направят на то, чтобы праздники прошли спокойно и без происшествий.

Правоохранители возьмут под особый контроль центральные площади, парки и другие места массового скопления людей. Кроме того, патрули будут следить за соблюдением порядка в общественных местах и обеспечат безопасность дорожного движения на дорогах Волгограда и области.