Пожар на промышленной площадке в Пермском крае локализовали

ПЕРМЬ, 1 мая — РИА Новости. Пожар на промышленной площадке в Пермском крае, возникший в среду после атаки БПЛА, локализован, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Махонин в пятницу провел оперативное совещание на месте тушения пожара на промышленной площадке в Пермском крае, возникшем в среду после атаки БПЛА.
«Ситуация непростая, но все наши службы работают слаженно и с полной отдачей. Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов доложил, что пожар локализован», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пробы воздуха Роспотребнадзором берутся регулярно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Угрозы для жителей нет.