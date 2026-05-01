Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на промышленной площадке в Перми локализован

В воздухе превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано.

Источник: Комсомольская правда

В Минтербезе Пермского края сообщили, что пожар на промышленной площадке в Перми локализован. Сейчас пожарные из Пермского края и прибывшие им на помощь отряды из Кировской области, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики завершают его тушение.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, пожарные трудятся посменно, для них организовано горячее питание. При этом обычные пермяки поддерживают пожарных, приносят им из дома еду и воду.

— Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг качества воздуха. Пробы берутся регулярно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Угрозы для жителей нет, — сообщил губернатор.

Тем временем начальник «Управления государственной противопожарной службы Пермского края» Владислав Мормуль объяснил, как тушат нефтепродукты:

— Каждый резервуар ограждается специальным бетонным либо земляным валом, который предотвращает растекание нефтепродукта при аварии либо при пожаре. Соответственно, при тушении таких пожаров нужно организовать охлаждение оборудования, чтобы предотвратить его разрушение и дальнейшее развитие пожара, а затем уже непосредственно тушить горящий нефтепродукт. На крупных объектах для тушения таких пожаров существует специальный противопожарный водопровод, а также имеются запасы пенообразователя и воды для охлаждения и тушения огня.