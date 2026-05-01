В Красноярском крае стартовали работы по противопожарному обустройству лесов

Такие защитные линии позволяют сдерживать низовые пожары и не дают огню распространяться дальше. — Для защиты от распространения природных пожаров делаем опашку лесных культур, а также участков леса, примыкающих к населенным пунктам и садовым обществам, — отметил заместитель начальника Минусинской лесопожарной станции Максим Дрюков. Параллельно в лесных массивах устанавливают противопожарные аншлаги. Информационные щиты размещают на перекрестках лесных дорог, вдоль трасс и в местах массового отдыха. На них указаны правила поведения в лесу и телефоны экстренных служб. Особое внимание уделяется инфраструктуре. В регионе строят и ремонтируют лесные дороги — от их состояния зависит скорость патрулирования и оперативного реагирования на возгорания. Кроме того, оборудуют зоны отдыха с местами для костра, столами и контейнерами для мусора. В пожароопасный период здесь установят шлагбаумы, чтобы ограничить въезд транспорта в лес. Также специалисты готовят подъезды к источникам воды, обустраивают семь вертолетных площадок, очищают территории от горючих материалов и создают дополнительные противопожарные разрывы. — Комплексный подход позволяет снизить пожарную опасность и быстро реагировать на угрозы. Большое внимание уделяем разъяснительной работе с населением. Это снижает количество пожаров по вине людей. Задействуем все силы и средства, — подчеркнул директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин. Для усиления работы в этом году обновляют технику. Автопарк центра пополнили автомобили УАЗ и моторные лодки, приобретенные по национальному проекту «Экологическое благополучие». В ближайшее время в регион поступит новая партия грузовой техники.