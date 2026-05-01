Какие хорошие российские фильмы выйдут в 2026 году

Скрытая жемчужина ММКФ притаилась в параллельной секции «Дом, где…» — на семейное драмеди «Старый орел» никто не возлагал особых надежд, а в итоге под этим заголовком обнаружилась одна из лучших картин фестиваля. Это трогательная история про осетинского дедушку Батраза Зелимхановича (Алик Караев), чье уединенное существование оказывается под угрозой. Однажды у него на пороге возникает новый глава районной администрации Семен (скользкий Павел Деревянко, как бы повторяющий роль из «Домашнего ареста») — и сообщает, что горное село Батраза признают исчезнувшим и ликвидируют, поскольку обеспечивать целый населенный пункт ради единственного оставшегося жителя властям невыгодно, дешевле подарить ему квартиру. Но дедушка, который здесь родился и похоронил жену, сдаваться не намерен. Из любимой газеты он узнает об альпийских эко-деревнях, привлекающих толпы туристов, и решает превратить родное село как раз в такой центр притяжения. Сказавшись умирающим, он вызывает из Москвы сына-бизнесмена Казбека (Павел Лёвкин) с внуками Маратом и Муратом (Миша Шульц и Иса Новиков), чтобы те помогли ему со строительством. Однако возведение эко-деревни оборачивается не самым плевым делом.