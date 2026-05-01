«Огни Победы» зажглись в Челябинске: в городе стартовала памятная акция. Фото

Акция «Огни Победы» проходит каждый год. Изначально она зародилась как вынужденная мера во время пандемии, когда пенсионеры находились на самоизоляции. Сейчас она приобрела скорее вид памятного мероприятия, призванного привлечь внимание молодёжи. Ребята в форме принимают непосредственное участие в акции, не только отдавая честь памяти предков, но и поздравляя ещё живых героев, многие из которых в силу проблем со здоровьем или других причин не могут самостоятельно посетить мемориалы. Чтобы поддержать ветеранов, молодые челябинцы ходят по их квартирам, передают им частички Вечного огня — зажжённые от него свечи.