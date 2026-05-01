В Крыму отремонтируют более 15 километров трассы Томашовка — Ермаково

Автодорога имеет важное социально-экономическое значение.

Источник: Национальные проекты России

Более 15 км автодороги Томашовка — Ермаково обновят на территории Республики Крым при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Джанкойского района.

На первом участке протяженностью свыше 5 км специалисты укрепляют дорожное основание и устанавливают бортовой камень. На втором отрезке длиной почти 10 км мастера готовятся к укладке асфальтобетонного покрытия.

Эта автодорога имеет важное социально-экономическое значение. Она обеспечивает транспортную связь между населенными пунктами Зеленый Яр, Мартыновка, Завет-Ленинский, Мелководное, Соленое Озеро и Ермаково. Также трасса проходит в районе Северо-Крымского канала и подъездов к Азово-Сивашскому национальному природному парку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

