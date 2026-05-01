С июля в Нижнем Новгороде изменятся тарифы на наем и содержание жилья

Начиная с 1 июля 2026 года, в Нижнем Новгороде введут фиксированный базовый тариф за наем муниципальных помещений и обновят расценки на их обслуживание, о чем проинформировал городской департамент экономического развития и инвестиций.
Базовая ставка за наем жилых площадей по всему городу будет установлена на уровне 142,98 рубля за квадратный метр, однако итоговая сумма будет варьироваться в зависимости от типа стен, возраста здания, планировки и уровня благоустройства дома.
По подсчетам специалистов, для нижегородцев ежемесячный платеж вырастет в пределах 45,54−118,26 рубля, а для жителей Кстова — от 41,91 до 96,66 рубля, исходя из метража конкретной квартиры. Расходы на содержание жилого фонда проиндексируют на 5%, что продиктовано ожидаемыми инфляционными процессами в 2026 году.
Для жителей Нижнего Новгорода и присоединенных Новинок этот рост составит от 0,68 до 2,25 рубля за каждый квадратный метр, в то время как в Кстове прибавка составит от 0,29 до 1,78 рубля за «квадрат».