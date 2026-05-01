В Волгоградской области собирают дырявые колготки для нужд СВО

Жители Камышина в Волгоградской области могут превратить старый хлам из шкафа в реальную помощь для наших бойцов. Местные волонтеры запустили акцию по сбору капроновых колготок. Из этого материала они плетут маскировочные сети строительного типа, которые срочно нужны на передовой.
В городском паблитке призывают к сбору старых колгот. Организаторы пишут, что принесут пользу даже те изделия, которые давно потеряли товарный вид. Волонтеры подчеркивают: дырки и стрелки — не проблема. Главное требование к вещам — они должны быть чистыми. Цвет капрона тоже может быть любым: подходят телесные, белые и коричневые оттенки. Разноцветные сети лучше маскируют технику и позиции в разных условиях местности — от песка до сухой травы или снега.
Сдать ненужные вещи можно в библиотеке, которая находится в переулке Московском. Готовые маскировочные сети отправят военнослужащим по их запросу.
Ранее сообщалось о новых турмаршрутах по Волгоградской области.