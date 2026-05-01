Спасатели в Самарской области получили новое судно на воздушной подушке

В Самарской области спасатели получили новое судно на воздушной подушке. 30 апреля оно пополнило парк спасательной техники поисково-спасательного подразделения «Центральное», рассказали в ПСС Самарской области.
«Девятиметровый “Спутник-12” способен принять на борт 12 человек», — уточнила пресс-служба ведомства.
Судно оснащено двигателем мощностью 250 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до 70 километров в час. В носовой части расположен трап, благодаря которому на судно можно будет грузить пострадавших на носилках.
«Спутник-12» выйдет на дежурство в зоне ответственности своего подразделения осенью 2026 года.