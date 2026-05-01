Праздник живота: сколько можно съесть шашлыка без вреда для здоровья

Чрезмерное потребление шашлыка грозит нарушением работы желудочно-кишечного тракта, поэтому настоятельно рекомендуется не переедать, каким бы вкусным и сочным ни получилось мясо, предупредила диетолог санатория «Россия» — филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава РФ — Галина Лебедева.
Врач отметила, что для мужчин и женщин безопасная норма шашлыка — разная.
«Если на вашем праздничном столе есть шашлык, то в день рекомендуется не больше 200−250 граммов готового мяса для женщин, 350−400 граммов для мужчин, если есть закуски, салаты, овощи, зелень», — сказала РИА Новости врач.
Такой объем съеденного мяса приравнивается примерно к 70−100 граммам чистого белка, не создаст ощущения тяжести в желудки и не нарушит работу всего ЖКТ.
Также диетолог обратила внимание, что время для поедания шашлыка лучше найти днем.
Но если это блюдо запланировано как часть ужина, тогда лучше съесть его примерно за 3−4 часа до отхода ко сну.
По словам Лебедевой, шашлыку из курицы требуется порядка 3,5 часа, чтобы переварится. Шашлык из говядины усваивается за четыре часа. И больше всего времени требуется самому популярному варианту блюда из свинины — такой шашлык будет перевариваться в желудке от четырех до шести часов.
Если не выдержать необходимый интервал между едой и отходом ко сну, съеденная пища будет медленнее перевариваться и создаст дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.
Также врач советует не есть все сразу, а делать хотя бы небольшую паузу между блюдами.
«Если не хотите лишнюю нагрузку на ваш организм, то не ешьте все блюда разом. Умеренность — это очень важно», — подчеркнула диетолог.