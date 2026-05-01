Бывшую сотрудницу ростовского СИЗО задержали за торговлю «запрещенкой»

По версии следствия, фигурантка работала в СИЗО-1. С апреля по июнь 2025 года она получила от гражданина 30 тысяч рублей. Деньги предназначались за улучшение условий содержания одной из заключённых женщин. Также сотрудница незаконно передавала арестованной мобильный телефон и другие запрещенные предметы.