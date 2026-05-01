Бывшую сотрудницу ростовского СИЗО задержали за торговлю «запрещенкой»

За 30 тысяч она передавала телефоны и улучшала условия арестованной.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове задержали бывшую сотрудницу СИЗО по подозрению торговлей запрещенных предметов. Об этом сообщает региональный следком.

Против женщины возбудили уголовное дело. Ее подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

По версии следствия, фигурантка работала в СИЗО-1. С апреля по июнь 2025 года она получила от гражданина 30 тысяч рублей. Деньги предназначались за улучшение условий содержания одной из заключённых женщин. Также сотрудница незаконно передавала арестованной мобильный телефон и другие запрещенные предметы.

На взяткодателя тоже завели уголовное дело. Ему вменяют дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия.

Дело возбудили при содействии собственной безопасности ГУФСИН. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и ищут других причастных. Расследование продолжается.

