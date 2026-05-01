В Свирске Иркутской области началось строительство детской школы искусств

Современную детскую школу искусств, рассчитанную на 650 мест, начали строить в городе Свирске при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве строительства Иркутской области.
Общая площадь трехэтажного здания составит 4,3 тыс. кв. м. Сейчас подрядчик приступил к земляным работам и подготовке котлована. Завершить этот проект планируют в 2027 году.
В новом учреждении организуют работу трех отделений: изобразительного искусства, музыки и хореографии. Там появятся класс скрипки, духовой ансамбль, театральное отделение, студии дизайна и раннего развития дошкольников. Для занятий предусмотрены мастерские и специализированные пространства, а для концертной программы оборудуют два зала.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.