Летняя погода придет в Беларусь уже 2 мая, когда резко потеплеет до +25

После апрельской холодной и ветреной погоды с заморозками в первые майские выходные ожидается резкое потепление, а в отдельных районах Беларуси столбик термометра поднимется до 25−27 градусов, сообщает pogoda.by.
В субботу, 2 мая, в Беларусь поступит теплая воздушная масса из Западной Европы. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью обещают +1 +7, но по юго-восточной половине еще будут заморозки от 0 до −2. Днем прогнозируют от +15 по востоку до +25 по западу.
В воскресенье и понедельник, 3−4 мая, будет еще теплее. Причем, без дождей. В ночь на 3 мая воздух прогреется от +3 до +9, а днем белорусов ждет летняя погода: +19 до +26. 4 мая температура воздуха ночью будет от +5 до +12, а днем прогнозируют настоящее лето: от +22 до +27.
