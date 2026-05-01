Каким муниципалитетам присвоено звание «Рубеж Сталинградской доблести»?

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров вручил представителям двух районов грамоты о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести».
Церемония вручения состоялась 30 апреля в Зале Воинской и Трудовой Славы.
«С инициативой выступили представители ветеранского сообщества Волгоградской области. Ее единогласно поддержали депутаты Волгоградской облдумы. Высшей степени признательности участникам Сталинградской битвы и труженикам Сталинградской области удостоены рабочий поселок Иловля и рабочий поселок Чернышковский», — сказал губернатор.
Глава региона напомнил, что труженики этих райцентров строили оборонительные рубежи на подступах к Сталинграду, возводили легендарную Волжскую железнодорожную рокаду, поддерживали фронт, участвовали в партизанском движении.
«В самое ближайшее время подвиг мирных жителей этих и других населенных пунктов, которые удостоены звания “Рубежей Сталинградской доблести”, будет увековечен в составе архитектурно-мемориальной композиции у подножия Мамаева кургана. Она будет посвящена особому вкладу Сталинграда, муниципалитетов и жителей области в Сталинградскую победу», — напомнил Андрей Бочаров.
Глава региона подчеркнул, что сохранение исторического наследия нашего Отечества — долг каждого жителя региона.
«Мы обязаны отдавать его в течение всей своей жизни, показать нашим детям и внукам, чтобы они продолжали эту работу», — подчеркнул губернатор.
Почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» удостоены территории, где в период Сталинградской битвы особую стойкость и героизм проявили красноармейцы и жители. Это знак высшей степени признательности потомков защитникам Сталинграда. В настоящее время на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области золотыми буквами высечены наименования десяти населенных пунктов: станицы Клетской, городов Котельниково, Серафимович, Суровикино и Камышин, рабочих поселков Городище, Светлый Яр, Октябрьский, Иловля и Чернышковский.