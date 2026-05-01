На месте пожара после атаки БПЛА в Прикамье работают более 400 человек

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел оперативное совещание на месте пожара, возникшего после атаки беспилотника.
Сейчас там, кроме пермских огнеборцев, работают сводные отряды из Кировской области, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики. Всего задействовано 415 человек и 113 единиц техники.
Также губернатор пояснил, что Роспотребнадзор продолжает контролировать состояние атмосферы. Постоянно забираются пробы воздуха, превышений нормативов по загрязняющим веществам не зафиксировано.
Напомним, что 29 апреля на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был прилет вражеского БПЛА, после чего возник пожар. Также 30 апреля была еще одна атака беспилотников на предприятие в Пермском крае. Пострадавших при этом нет.