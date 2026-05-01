В Воронеже 12 маршруток изменят схему движения из-за матча «Факела» c «Енисеем»

Как известно, 3 мая в Воронеже состоится матч 32-го тура первой лиги по футболу между местным «Факелом» и «Енисеем» из Красноярска. По информации пресс-службы администрации города, с 18:00 2 мая до 21:30 3 мая нельзя будет парковаться (и останавливаться) на участках улиц Домостроителей (от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от Домостроителей до Героев Сибиряков).