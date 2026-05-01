Калининградские пожарные показали самые интересные кадры о своей работе за год

Калининградская пожарно-спасательная часть № 1 выпустила к профессиональному празднику огнеборцев видеоролик о своей службе. Как рассказали «Клопс» в ПСЧ № 1, эта традиция на какой-то срок прерывалась, но в этом году её решили возобновить.
В видеонарезку вошли самые красноречивые кадры оперативной съёмки. Дым и пламя, узкие коридоры и крыши многоэтажек, тяжёлая работа и ежедневный риск — и ежедневное спасение чужих жизней. Для этих парней так выглядят обычные будни.
Но в этом году «отчётный» видеоролик стал юбилейным — его смонтировали в десятый раз. Редакция «Клопс» присоединяется к поздравлениям!
За сколько секунд собирается расчёт на вызов, что можно понять по цвету дыма и почему огнеборцы не чистят сапоги, узнал корреспондент «Клопс», который провёл один день в пожарной части № 1 в Калининграде.