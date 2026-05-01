Жителям Красноярского края пока еще можно сжигать сухую траву и мусор

— Сжигать сухую траву и мусор в крае пока разрешено — но только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности. Ограничения начинают действовать с введением особого противопожарного режима, а до этого использование открытого огня допустимо при выполнении ряда обязательных условий, — сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Открытый огонь можно разводить только в специально подготовленном месте. Это должен быть котлован — яма или ров глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром не более одного метра, либо площадка с установленной на ней емкостью из негорючих материалов объемом не более одного кубического метра. Есть и требования по расстояниям. До ближайших зданий и сооружений должно быть не менее 50 метров, до хвойного леса — 100 метров, до лиственного — не менее 30 метров. Территорию вокруг очага необходимо подготовить заранее: в радиусе 10 метров убрать сухую траву, валежник, порубочные остатки и другие горючие материалы. Дополнительно участок нужно отделить минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра. Обязательное условие — наличие средств пожаротушения и мобильной связи. У человека, который разводит огонь, должны быть под рукой вода, песок или огнетушитель, а также возможность оперативно вызвать пожарных. Нарушение этих требований влечет административную ответственность. Для физических лиц штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. При этом специалисты напоминают: одна из самых частых причин ландшафтных пожаров — неубранные участки. Сухая трава, мусор и растительные остатки становятся легкой «пищей» для огня. В таких условиях пламя быстро распространяется и может перекинуться на хозяйственные постройки и жилые дома.