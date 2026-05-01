Фонтаны Волгограда включили 1 мая

Первомайские праздники в Волгограде начались с приятной новости для любителей летней прохлады. 1 мая в городе официально стартовал сезон фонтанов.
Гидротехнические сооружения в разных районах включили по мере готовности: перед запуском коммунальщики провели необходимые тестовые включения и проверили оборудование.
В этом сезоне горожан будут радовать свыше 20 фонтанов. Точный график работы каждого объекта устанавливают индивидуально. Коммунальные службы предупреждают: время включения и выключения воды может меняться в зависимости от погодных условий.
