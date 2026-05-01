Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночное МРТ делают в районной поликлинике Минска

Новую услугу внедрили во 2-й центральной районной поликлинике.

Источник: Комсомольская правда

В комитете по здравоохранению Мингорисполкома сообщили о проведении МРТ в ночное время во 2-й центральной районной поликлинике (ЦРП) Минска, пишет БелТА.

Уточняется, что это первый опыт работы МРТ в ночное время в государственной поликлинике. Аппарат работает в ночь четверга еженедельно. И если услуга будет востребована, то ее запустят и в других учреждениях здравоохранения. Напомним, что аппараты МРТ и КТ позволяет диагностировать различные заболевания на ранних стадиях.

Кстати, такое исследование доступно не только для пациентов 2-й ЦРП. На базе учреждения созданы межрайонные центры, за которыми закреплены пациента других столичных поликлиник.

