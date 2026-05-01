В Красноярске и ряде округов края продлили режим НМУ

В ряде территорий Красноярского края продлили режим неблагоприятных метеоусловий.

По данным Среднесибирского УГМС, НМУ продлили с 19:00 1 мая до 14:00 2 мая в Красноярске, Железногорске, Дивногорске, поселке Солнечный, на территории городских и сельских поселений Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Боготольского, Большемуртинского-Сухобузимского, Емельяновского, Енисейского, Идринско-Краснотуранского, Казачинско-Пировского, Курагинского, Минусинского, Назаровского, Северо-Енисейского, Ужурского, Козульского, Шарыповского, Туруханского муниципальных округов, городского округа ЗАТО город Железногорск, городского округа ЗАТО город Дивногорск, городского округа ЗАТО поселок Солнечный, городского округа город Красноярск.

А также с 19:00 1 мая до 19:00 2 мая в Зеленогорске, на территории городских и сельских поселений Абанского, Богучанского, Дзержинско-Тасеевского, Иланско-Нижнеингашского, Ирбейско-Саянского, Канского, Кежемского, Козульского, Рыбинского, Мотыгинского, Манско-Уярского, Сосновоборского, Эвенкийского муниципальных округов.

Сообщать о нарушениях природоохранного законодательства можно по круглосуточной горячей линии министерства: 8−800−20−11−116.

