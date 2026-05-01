Каждый седьмой клещ в РТ заражен иксодовым клещевым боррелиозом

Сезон клещей в республике стартовал рано — первый пострадавший обратился к врачам 25 марта. Однако, по данным на 30 апреля, активность кровососов пока ниже прошлогодней. За это время в медицинские организации с жалобами на присасывание пришли 437 человек, из них 95 детей. Для сравнения: в 2025 году за тот же период было уже 1586 укушенных.