Каждый седьмой клещ в РТ заражен иксодовым клещевым боррелиозом

Сезон клещей в республике стартовал рано — первый пострадавший обратился к врачам 25 марта. Однако, по данным на 30 апреля, активность кровососов пока ниже прошлогодней. За это время в медицинские организации с жалобами на присасывание пришли 437 человек, из них 95 детей. Для сравнения: в 2025 году за тот же период было уже 1586 укушенных.
Чаще всего клещи атаковали жителей Казани (106 случаев), Набережных Челнов (53), а также Бугульминского (37), Нижнекамского (33), Альметьевского (29), Елабужского (26) и Зеленодольского (17) районов.
Опасных возбудителей клещевого вирусного энцефалита не нашли. Зато каждый седьмой (24 клеща — 14,4%) оказался заражён иксодовым клещевым боррелиозом.
Хорошая новость: случаев заражения людей клещевыми инфекциями в Татарстане пока не зарегистрировано. Тем не менее врачи напоминают о мерах предосторожности при выходе на природу, обращает внимание Роспотребнадзор по РТ.