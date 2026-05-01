Названа дата городского выпускного в Москве

Ранее дизайнер бренда Emse Марина Михнова призвала россиянок избегать трех деталей в образах на выпускной. По словам эксперта, отказаться следует от глубокого декольте до талии, разрезов и длины мини, которая задирается при ходьбе. При этом она посоветовала не следовать трендам, а выбирать предметы гардероба, которые подчеркивают индивидуальные достоинства.