Нестандартный Нижний: куда сходить, если все достопримечательности изучены

Столица Поволжья таит в себе множество уникальных уголков, способных произвести впечатление даже на тех, кто здесь родился или неоднократно бывал.
Когда прогулки по Кремлю, набережным и поездки на канатной дороге перестали дарить прежние эмоции, стоит воспользоваться гидом от информационного агентства «В городе N», подготовившего список из десяти необычных туристических точек. Тем, кто ищет драйва и водных процедур, эксперты рекомендуют отправиться в центр «Океанис», где можно испытать 17 разнообразных горок, включая захватывающие дух спуски, заказать сеанс массажа или расслабиться в банном комплексе с множеством парных.
Ценителям старины и аутентичной архитектуры придутся по вкусу Заповедные кварталы или Кожевенная улица, которая в скором времени может обрести официальный статус первой в стране улицы-музея.
В поисках умиротворения на природе лучше всего отправиться в Щелоковский хутор, а за культурными впечатлениями — на выставочные площадки в пакгаузах или на спектакль в театр «Вера».